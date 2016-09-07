Ярославль, 7 сентября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Владимир Путин пообещал уделить внимание вопросам дальнейшей газификации Ярославской области и берегоукрепления в Рыбинске. Об этом сообщает официальный сайт Президента России.

фото сайта yarregion.ru

Вопросы газификации и берегоукрепления поставила перед Президентом первая женщина-космонтавт Валентина Терешкова во время встречи Путина с депутатами Госдумы фракции «Единая Россия». Терешкова является действующим депутатом от партии и кандидатом в депутаты Государственной Думы 7 созыва.

О проблеме газификации в регионе ранее не раз писало ИА REGNUM. В регионе есть целый район, который вообще не газифицирован — Брейтовский, программа газификации фактически приостановлена Газпромом из-за огромных долгов топливно-энергетической сферы за газ. Терешкова озвучила эту тему на встрече с лидером страны.

«Я представляю регионы Нечерноземья — это Ярославская, Ивановская, Тверская, Костромская области. На встречах избиратели, особенно представители села, поднимали вопрос и довольно остро реагируют на газификацию. Нельзя сказать, что там не прошла газификация, но это настолько мало, что молодые люди покидают свои родные места, уезжают в Москву, Ярославль и Санкт-Петербург. На форуме, который проходил в Костроме, посвященный развитию Нечерноземья, все поднимали вопрос о газификации. Мы обратились к господину Миллеру. Но без Вашей поддержки и помощи, наверно, нам будет очень трудно пробиться в решении этого вопроса… Еще один маленький вопрос — берегоукрепление реки Волги, левый берег. Спасибо Вам большое, город Мышкин стоит и теперь уже никогда не будет поглощен Волгой. Но есть такой город Рыбинск, который производит продукцию, необходимую для укрепления обороноспособности нашей страны. Там проблема. По сравнению с Мышкиным, это небольшое расстояние, всего около 500 метров, но большая нужда решить этот вопрос. Знаю, что это дорого, но если можно, помогите, пожалуйста, — сказала во время встречи Валентина Терешкова.

Владимир Путин пообещал обратить внимание на поднятые Терешковой проблемы.

«Валентина Владимировна, обязательно посмотрим. Спасибо, что обратили на это внимание. В Рыбинске с водными делами больше проблем, чем просто какой‑то участок в 500 метров, они более серьезными являются. Мы посмотрим, на что Вы обратили внимание обязательно. По поводу газификации. В Газпроме есть соответствующий план. Мы его возьмем, взглянем, что по центральным районам России делается и планируется. Кстати говоря, обращаюсь к тем коллегам, которые будут избраны и по партийным спискам, и тем более по одномандатным округам, но так или иначе будут иметь дело с этими регионами, нужно плотно работать с региональными властями. Газпром подводит только основную большую трубу, магистральную, а все распределение дальше должны делать регионы и муниципалитеты. Это должно быть совмещено, чтобы не было так, а так иногда бывает, магистральная труба подошла и спокойно себе в поле или куда‑то в другие регионы ушла, а газ никто не разбирает. Нужно, чтобы такого не было никогда. Давайте вместе с вами и поработаем. Чрезвычайно важная вещь, полностью согласен», — сказал Президент России Владимир Путин.