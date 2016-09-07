Тюмень, 7 сентября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. В Тюменской области сотрудники полиции изъяли крупные партии растительных наркотических веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УМВД.

desktopwallpapers.org.ua Марихуана

На девятом километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский сотрудники ГИБДД задержали жителя Тюмени. В его иномарке они нашли более пяти килограммов вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана.

Сам подозреваемый заявил, что наркотик был у него якобы для личного употребления. Следственные органы ему поверили и завели дело по статье, не предусматривающей ответственности за сбыт наркотиков и нарковеществ. Гражданин отпущен под подписку о невыезде.

Кроме того, ранее тюменские полицейские обнаружили около двух килограммов конопли. Владелец мешка пытался убежать, но его поймали. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, официально чиновники заявляют о снижении числа наркозависимых в регионе Тем не менее правоохранители называют обстановку сложной.