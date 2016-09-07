Горно-Алтайск, 7 сентября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Ученые из Горно-Алтайска и Санкт-Петербурга восстановят ландшафт урочища Пазырык в Улаганском районе Республики Алтай и проведут рекультивацию так называемых царских курганов. После этого комплекс памятников будет музеефицирован, а посещение этой территории туристами будет регулироваться, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Урочище Пазырык

Договоренность об этом была достигнута в ходе визита сотрудников Государственного Эрмитажа в Республику Алтай, в число которых вошли хранитель пазырыкской коллекции Елена Степанова, археологи Константин Чугунов и Сергей Хаврин. Во время визита они встречались с министром культуры Республики Алтай Эжером Малчиновым, ректором Горно-Алтайского госуниверситета Валерием Бабиным, главой Улаганского района Никитой Саниным, руководителем природного парка «Ак Чолушпа» Аленой Маиковой, жителями села Балыктуюль, около которого расположено урочище Пазырык. Все заинтересованные стороны высказались в поддержку работ по рекультивации.

На могильнике Пазырык в 1929 году и 1947−1949 годах были исследованы мерзлотные погребения в пяти больших курганах скифского времени, давшие уникальный материал, среди которых шубы, ковры, повозка, мумифицированные тела погребенных и множество других находок, имевших уникальную сохранность. Памятник получил мировую известность, по имени могильника получила название археологическая культура, памятники которой распространены по всему Алтаю.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Пазырыкский курган

В соответствии с принятой в советские годы методикой после завершения исследования погребений раскопы не были засыпаны, и вид живописной Пазырыкской долины изуродован кучами камней и земли из оставленных раскопов. С увеличением числа туристов возникла еще и проблема с сохранностью памятников. Многочисленные туристы, посещающие могильник, строят туры из камней прямо на насыпях курганов, растаскивают камни, свободно передвигаются по территории на автотранспорте, оставляя колеи. Назрела острая необходимость осуществления действенных мер по охране памятника и восстановления курганов, в связи с чем были организованы переговоры по восстановлению курганов.

Рекультивация будет способствовать организации эффективной охраны памятника. После приведения в первоначальный вид культурного ландшафта Пазырыкской долины памятник будет музеефицирован, и посещение туристами территории могильника будет регулироваться. Кроме того, в ходе восстановительных работ будут получены новые научные данные по архитектуре «царских» курганов пазырыкской культуры, будет произведен отбор образцов почвы и дерева для естественнонаучных анализов.

В настоящее время решается вопрос о финансировании археологических работ по рекультивации курганов, а также ведется разработка концепции проекта музеефикации. С учетом большого объема работ предполагается, что процесс рекультивации займет несколько лет.

В планах на полевой сезон 2017 года — проведение работ совместной экспедиции ГАГУ и Государственного Эрмитажа на пятом Пазырыкском кургане. В ходе археологических работ будет зачищен раскоп 1949 года, удалены отвалы, насыпанные на пристроенные к кургану каменные сооружения, произведена зачистка этих конструкций. Работы на кургане планируется завершить за два-три года.

После завершения восстановления Пятого кургана будет начата рекультивация других объектов. Параллельно восстановлению курганов будет создаваться соответствующая инфраструктура. В частности, планируется создать парк реконструкций рядом с могильником, в котором посетители увидят макеты грандиозных погребальных сооружений, исследованных на могильнике Пазырык.

Проект позволит привести в порядок территорию памятника, имеющего мировую известность, что поспособствует его сохранности. Будет восстановлен гармоничный культурный ландшафт памятника, формировавшийся на протяжении 2,5 тысячелетий, сегодня нарушенный видом нерекультированных раскопов и многочисленными колеями машин.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM В урочище Пазырык

Пазырыкская культура существовала в VI—III веках до нашей эры на смежных территориях Казахстана, Республики Алтай и Монголии. Этнически ирано-самодийская пазырыкская культура появилась в результате тесного контакта самодийской каракольской культуры с иранской бегазы-дандыбаевской культурой. Далее сосуществовала с раннескифской усть-куюмской группой, а затем с кара-кобинской культурой. Под натиском гуннов часть пазырыкцев была вынуждена мигрировать с территории Горного Алтая на север через зоны обитания самодийского населения большереченцев и кижировцев.

Основным занятием населения было кочевое скотоводство. Знатные пазырыкцы носили шелковые рубахи, имевшие один покрой как для мужчин, так и для женщин, в погребениях же рядовых членов общества рубах обнаружено не было. Мужским элементом одежды были штаны, тогда как женщины носили трехцветные юбки. Общей деталью гардероба для женщин и мужчин были войлочные чулки, которые были удобны для верховой езды. Также пазырыкцы носили меховые шубы, зачастую сделанные мехом и вовнутрь, и наружу. Такие шубы имели войлочные аппликации-украшения, а также украшались ценными мехами, выкрашенными в синий цвет.