Москва, 7 сентября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Банк России с 7 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Расчетная небанковская кредитная организация «Транзит» ООО НКО «Транзит» ООО (Дагестан, г. Махачкала), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что правила внутреннего контроля НКО «Транзит» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России.

В НКО «Транзит» ООО назначена временная администрация.

По величине активов НКО «Транзит» занимал 650-е место в банковской системе Российской Федерации.