Москва, 7 сентября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В Москве планово проводят обновление общественного транспорта. Как заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов, до конца 2018 года планируют закупить 300 новых трамваев, длина которых достигает 30 метров, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914

«Поменяется облик городского трамвая и восприятие пассажирами этого вида общественного транспорта», — уточнил Михайлов.

По его словам, для работы на городских маршрутах будет собрано 90 новых троллейбусов. Работы закончат до конца 2017 года.

Напомним, власти Москвы проводят реформу городского наземного транспорта. Так, до конца 2016 года будет реконструировано порядка 12% путевого хозяйства московского трамвая. Кроме того, все трамваи постепенно будут переведены на тактовой расписание.