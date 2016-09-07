Москва, 7 сентября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Нефть остается под давлением. 6 сентября на рынок вернулись опасения того, что в краткосрочной перспективе без договоренности о сокращении объемов добычи, спрос и предложение вряд ли придут к балансу, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«То, что ограничения добычи сейчас может и не произойти, стало понятно после заявления министра нефти Саудовской Аравии. Он говорил о том, что сейчас нет необходимости ограничивать добычу», — напомнила Рогова.

Читайте также: «Нефть ниже $45 не упадёт»

«Сегодня, 7 сентября, впереди еще один тест на прочность. Публикация данных по запасам нефти в США от API. Признаки их роста будут давить на энергоноситель, нацеливая его на снижение район нижней границы диапазона (45,30), установившегося в последние дни», — полагает эксперт.

Читайте также: Слабый доллар укрепит рост цен на нефть

Как сообщает ИА REGNUM, 7 сентября мировые цены на нефть в растут на фоне новостей о готовности ряда стран-производителей нефти к возможной заморозке уровня добычи, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 08:10 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,7% — до $47,59 за баррель. Цена нефти марки WTI поднялась на 0,67% — до $45,13.