Вашингтон, 7 сентября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп увеличил отрыв от своей соперницы — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. По данным опроса CNN и ORC International, его поддерживает 45% респондентов.

strattondavidlaw.com Увеличение отрыва.

Клинтон заручилась поддержкой 43% избирателей, разрыв составляет 2%. При этом в начале сентября, по данным опроса, проведённого агентством Reuters и международным социологическим центром Ipsos, за Трампа были готовы проголосовать 40% опрошенных, а за Клинтон— 39%.

Месяцем ранее лидером опросов была Клинтон — она опережала своего соперника-республиканца на 8%. Уточняется, что Трампу удалось заручиться поддержкой белых американцев, его поддерживает 52% мужчин и 38% женщин (у Клинтон — 32% и 52% соответственно).

За Трампа в настоящее время готовы голосовать 54% белых избирателей и 17% темнокожих, тогда как за Клинтон— 70% темнокожих и 33% среди белых.

Выборы президента США должны состояться 8 ноября 2016 года.