Москва, 7 сентября, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Рубль двигается в динамике нефти. Российская валюта смогла укрепиться к доллару. Котировки пары USD/RUB снизились к отметке 64,38. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, отчасти это обусловлено слабой американской статистикой, отчасти тем, что достаточно высокие ставки Банка России сохраняют привлекательность рубля в стратегиях carry trade.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы — копия

«Тем не менее, если данные по запасам нефти будут слабыми и отправят Brent к уровню 45,30, то сегодня, 7 сентября, на открытии рубль снова может оказаться в районе 64,70—65,00.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ на 7 сентября повысил курс доллара и понизил курс. Так, курс доллара вырос на 7 копеек и составил 64,83 рубля. Курс евро снизился на 1 копейку до 72,36 рубля. Нефть марки Brent выросла до 47,59 доллара за баррель.