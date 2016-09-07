Челябинск, 7 сентября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. В Челябинске на территории заброшенного танкового училища в ночь с 6 на 7 сентября произошли возгорания в двух бесхозных зданиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МЧС по Челябинской области.

skeeze Огонь. Пожар

Как сообщили в региональном МЧС, горели не казармы. «Вызов поступил в час ночи, работали три автоцистерны. Первый очаг был обнаружен в здании бывшей столовой. Она уже горела не раз. Горел мусор между первым и вторым этажами на площади 50 квадратных метров. В процессе тушения был обнаружен второй очаг на первом этаже в бывшем тактико-специальном комплексе, там площадь очага возгорания составляла 12 квадратных метров. Пожары потушены, угрозы не представляют, пострадавших нет», — сообщили в пресс-центре.

Краевед Юрий Латышев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что достоверной информацией о происходящем на территории бывшего танкового училища пока не владеет.

Напомним, 30 августа общественниками Челябинска было зафиксировано разрушение старинного здания на территории бывшего танкового училища, принадлежащего частным собственникам. Здание, как заявили общественники, включено в реестр выявленных объектов культурного наследия, однако представитель собственника здания сообщил, что владельцы собственности не знали об этом. По словам представителя, объект саморазрушался и поэтому представлял опасность для жителей Челябинска, что послужило поводом начать снос двухэтажного корпуса.

Отметим, заброшенные территории в центре города становятся лакомыми кусками земли, на которые претендуют застройщики. Как правило, на таких участках расположены старые строения, к примеру, объекты культурного наследия. Часто участки являются федеральной собственностью.

Так, ветхие здания на территории бывшего танкового училища расположены на участке, принадлежащем Министерству обороны РФ. Подобная ситуация происходит с землей в центре города, на которой располагалось Челябинское автомобильное училище. В настоящее время власти Челябинска хотели бы осуществить комплексную застройку территории училища, однако принадлежность федеральному ведомству не позволяет развернуть строительство. Администрация города ведет переговоры по изменению статуса земельных участков.