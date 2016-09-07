Токио, 7 сентября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. В Токио зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9, сообщает 7 сентября Reuters.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Информации о пострадавших и причиненном ущербе не поступало. Японское метеорологическое агентство (JMA) не зафиксировало опасности возникновения цунами.

Землетрясения распространены в Японии, т.к. это один из самых сейсмически активных районов мира. На долю Японию приходится около 20% мировых землетрясений магнитудой от 6 и выше.