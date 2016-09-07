Москва, 7 сентября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Рубль 6 сентября закрыл торговую сессию на Московской бирже ростом против доллара США и снижением против единой валюты. Курс доллара снизился на 0,8%, до 64,52 руб., курс евро вырос на 0,12% до 72,65 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На американской сессии разочаровывающий сервисный индекс ISM изменил обстановку на валютном рынке. Согласно данным Института управления поставками (ISM), в августе индекс деловой активности в сфере услуг США снизился до 51,4 с 55,5 пункта в июле (прогноз был 55,0).

Данные снизили ожидания на рынке, что ФРС США станет повышать процентную ставку в сентябре. Согласно данным CME Group's FedWatch Tool, после выхода ISM вероятность повышения ставок в сентябре снизилась с 21% до 18%, в декабре выросла с 41,1% до 42,9%.

Трейдеры после публикации американской статистики стали активно продавать доллар и покупать основные валюты с золотом. На этом фоне рубль подорожал к доллару и подешевел к евро из-за повышенного на него спроса на рынке Форекс.

В Азии нефть сорта Brent стоит 47,56 (+0,43). Если покупатели смогут удержать цены в положительной зоне, то торги на Московской бирже откроются снижением по валютам. По прогнозу от пары доллар/рубль ожидается снижение до 64,20 руб. Вероятен даже тест психологического уровня 64,00 руб. Сегодня, 7 сентября, рубль будет получать поддержку от нефтяного рынка и Минфина.

Минфин РФ 7 сентября проведёт два аукциона, на которых планирует продать облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий общим объёмом 15,667 млрд рублей. Поздно вечером Американский институт нефти (API) опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктам. Негативный отчёт может прервать укрепление российской валюты.