Якутск, 7 сентября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Для предприятий, расположенных на территории опережающего развития «Кангалассы» в Якутии, не подготовлена инфраструктура. К ним не подведены ни вода, ни газ — притом, что создать инфраструктуру власти республики обещали к сентябрю 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

YAKUTIA.INFO сообщает, что производство на ТОР обещали запустить еще в июле 2016 года, но этого не случилось. Интернет-газета публикует фотографии, на которых видно, что предприятия построены, но не функционируют.

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Беспокоит региональное СМИ и то, что ООО «Корпорация развития Якутии» намерено приобрести долю в индустриальном парке «Кангалассы». В подтверждение этой информации приводится ряд документов, подписанных председателем правительства республики Галиной Данчиковой. Якутские власти хотят получить 25% акций + одну.

Глава Якутска Айсен Николаев выразил опасения в связи с этими действиями со стороны правительства республики: «Я вообще за то, чтобы государство не влезало в развитие ТОРов. Считаю, что это неправильно с точки зрения развития бизнеса. Малый бизнес должен развиваться не под постоянным присмотром государственного управления. Управлять бизнесом вроде цеха по производству краски — это несерьезно. Нужно поддерживать бизнес извне, но не залезать внутрь него, иначе это может затормозить, забюрократить процесс его развития».

Отметим, ТОР «Кангалассы» был успешно представлен на втором Восточном экономическом форуме, и даже удостоился внимания президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктуру для предприятий ТОР «Кангалассы» обещали создать к сентябрю 2016 года, запустить предприятия — во второй половине года.

Напомним, в рамках якутской ТОР намерены производить котлы, стеклопакеты, трубы, строительные блоки, кирпич, пенопласт, ПЭТ-тару, гипсокартон, акриловые краски, сузие строительные смеси, средства для клининга и автохимии, биологических нефтесорбенты и нефтедеструкторы. Также там собираются переплавлять металлолом в арматуру и выращивать на продажу осетров.

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