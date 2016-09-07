Стокгольм, 7 сентября, 2016, 23:21 — ИА Регнум.

[[[flag-se]]] Сборная Швеции — [[[flag-ru]]] Сборная России 73:85 (8:21 20:17 24:23 21:24)

Баскетбол

На ударное начало первой четверти 14:0 шведы ответили своими 12:0 в начале второй четверти. К перерыву россияне всё-таки вели десять очков. В начале второй половины матча преимущество сборной России сначала увеличилось до +21, но в итоге третья четверть осталась за шведами. Четвёртую четверть шведы провели действуя активно и жёстко в защите, а в нападении чувствуя некоторую лёгкость. Но россияне перестали играть в кошки мышки сами с собой и успешно преодолевали шведскую оборону, не позволяя хозяевам сократить разрыв в счёте. В итоге Россия одерживает первую в группе гостевую победу и идёт на первом месте.

Следующий матч отборочного турнира Россия проведёт 10 сентября в Боснии и Герцеговине.