Токио, 7 сентября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Количество жертв, погибших во время тайфуна Lionrock, обрушившегося на Японию в конце августа, достигло 18 человек, сообщает 7 сентября The Mainichi.

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Власти префектуры Иватэ и Хокайдо подтвердили гибель 18 человек в результате тайфуна Lionrock, еще 9 человек пропали без вести. Муниципальные власти префектур, пострадавших от тайфуна Lionrock, заявили, что делается все возможное для скорейшего восстановления дорог, обрушенных оползнями, и деблокирования изолированных поселений в которых находятся до 260 человек.

Тайфун Lionrock стал десятым по счету тайфуном в 2016 году.