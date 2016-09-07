Тегеран, 7 сентября, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Прибрежный патрульный корабль ВМС США был вынужден изменить курс из-за быстрого приближения иранского корабля Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает 6 сентября Reuters.

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Корабль КСИР двигался в направлении корабля ВМС США Firebolt и не выходил на связь. Когда расстояние между двумя кораблями сократилось до 90 метров, патрульный корабль ВМС США был вынужден изменить курс, чтобы избежать возможного столкновения, сообщил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис. Чиновник США сказал, что с начала 2016 года зарегистрирован 31 случай опасного сближения со стороны иранских кораблей, что в два раза больше за аналогичный период прошлого года. Министр обороны Ирана заявил, что иранские корабли просто выполняют свою работу.

По крайней мере четыре подобных инцидента произошло менее чем за месяц. Должностные лица США обеспокоены тем, что подобные действия со стороны Ирана могут привести к нежелательным последствиям.