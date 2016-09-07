Барнаул, 7 сентября, 2016, 06:56 — ИА Регнум. Порядка 700 человек (школьники — представители 42 детских общественных объединений, педагоги, эксперты) принимают участие в работе первого краевого форума детей и молодежи. Мероприятие рассчитано на 3 дня и проходит в Павловске (Алтайский край). Сегодняшний день форума посвящен Российскому движению школьников (РДШ), — сообщила ИА REGNUM координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Клочко. По ее словам, почетным гостем форума стал заместитель директора по региональному взаимодействию ФГБУ «Российский детский центр» Дмитрий Покровский.

координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Клочко День «Российского движения школьников» в Алтайском крае

координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Клочко День «Российского движения школьников» в Алтайском крае

Накануне, 6 сентября, для школьников в рамках форума были организованы такие площадки, как: «Школа будущего вожатого», «Организация коллективного творческого дела», «Подготовка юных лидеров», «Подготовка молодого управленца», «Школьное самоуправление», «Право быть ответственным». А приглашенными специалистами стали видные профессоры, педагоги, психологи, журналисты, маркетологи, депутаты молодежного парламента.

«Мы в восторге от актёрского мастерства с Верой Васильевной Медведенко и уроком хореографии от чемпиона Алтайского края Артёма Кильмяшкина» — отметила Евгения Саморукова, представляющая волонтерский отряд «Новое поколение» лицея №8 из Новоалтайска. (Это образовательное учреждение стало одним из пилотных образовательных в РДШ, — прим. ИА REGNUM ).

координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Клочко День «Российского движения школьников» в Алтайском крае

Заместители по воспитательной работе, старшие вожатые и представители регионального отделения РДШ, работают на площадке для планирования текущей деятельности движения. Они уже внесли предложения по реализации краевых о общероссийских Дней единых действий в рамках РДШ, организации деятельности движения в школах, а также генерировали идеи по популяризации РДШ. Сегодня они продолжат общение.

координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Клочко День «Российского движения школьников» в Алтайском крае

«Российское движение школьников — это идея обреченная на успех. Единый вектор деятельности для совершенно разных по содержанию, но схожих по своей сути детских объединений. Направления РДШ охватывают все сферы интересов современного ребенка: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-медийное. Самая главная идея РДШ состоит в том, что в рамках этого движения смогут объединиться все школьные организации, общественные организации, которые взаимодействуют со школой и государственные структуры для реализации общих для все страны мероприятий», — считает координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Клочко.

координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Клочко День «Российского движения школьников» в Алтайском крае

Напомним, в июле 2016 года направления деятельности краевой организации РДШ и опыт лучших практик воспитательной работы в Алтайском крае участники обсудили на расширенном заседании Совета. Тогда же были презентованы символика движения и 10 образовательных учреждений, которые в 2016—2017 учебном году представят Алтайский край на всероссийском уровне. Их отбор производился, исходя из результатов в региональных проектах и конкурсах, участии в развитии волонтерского движения и ученического самоуправления и работы военно-спортивных клубов.

«В создании «Российского движения школьников» нуждаются сами дети. Самое главное, чтобы нам удалось воспитать в молодом человеке патриотизм, уважение к старшим и любовь к своей стране. В дальнейшем мы будем совершенствовать эту работу и надеюсь, что получим достойную оценку на высоком уровне», — заявил председатель Алтайского заксобрания Иван Лоор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. №536. Движение предоставляет школьникам возможность выбрать любые направления: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление».

координатор РДШ в Алтайском крае Вероника Клочко День «Российского движения школьников» в Алтайском крае

В каждом из направлений запланированы тематические мероприятия. Школьники смогут проявить свои лидерские качества, заняться волонтерством, принять участие в военно-патриотических и спортивных играх, заниматься в школьном медиа-центре, а также регулярно общаться с признанными экспертами различных сфер деятельности.

Предполагается, что в 2016 году в каждой пилотной школе, выбранной для работы РДШ, появится вожатый, задачей которого будет вовлечение детей, исходя из их способностей и желаний, в различные виды деятельности.