Якутск, 7 сентября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В Якутии без энтузиазма восприняли рассматриваемую в министерстве труда и социальной защиты идею стимулировать рождение двух детей женщинами в возрасте до 30 лет их материальным поощрением. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение, что результат от разовых мер поддержки невелик, и логичнее было бы стимулировать рождаемость повышением уровня жизни жителей России.

Wallerant Vaillant. Мать и дети

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«Очевидно, что такие заявления делаются в связи с предстоящими выборами в Государственную думу России, как и обещания индексации пенсий в 2017 году», — уверен эксперт.

Он обратил внимание на то, что зарегистрированный в России в 2015 году прирост населения составляет всего 0,02%. «И это несмотря на все принимаемые меры по поощрению рождаемости. Если посмотреть данные по регионам, картина становится ещё хуже, так как во многих регионах европейской части и Дальнего Востока России наблюдается убыль населения», — отметил Юрий Данилов.

Он предлагает обратить больше внимания на снижение смертности населения. Эксперт также уверен: «Нужно повышать уровень жизни людей, а также семей с детьми, независимо от количества детей и возраста матери».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в министерстве труда и социальной защиты РФ рассматриваются дополнительные меры по стимулированию рождения двух детей женщинами в возрасте до 30 лет, заявил глава ведомства Максим Топилин.

По его словам, самая большая проблема сейчас — это увеличение в России возраста рождения женщиной первого ребенка. «Нам нужно придумать какие-то дополнительные меры по стимулированию рождаемости, которые позволили бы стимулировать рождение двух детей, — не просто как материнский капитал, а именно в возрасте, допустим, до 30 лет», — сказал министр.