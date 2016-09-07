Чикаго, США, 7 сентября, 2016, 06:29 — ИА Регнум. По статистике, опубликованной полицией Чикаго, с начала года в городе убито 512 человек, получили огнестрельные ранения 2930 человек. Об этом 7 сентября, со ссылкой на доклад Департамента полиции, сообщает Chicago Tribune.

Цитата из т/ф, « Рождение мафии: Нью-Йорк». реж Джон Илер. 2015. ) США Гангстеры

Полицейские утверждают, что девять месяцев 2016 года уже превысили по числу погибших в перестрелках весь прошлый год — Чикаго переживает худшую «войну банд» с 1990-х годов. За первые пять дней сентября, в том числе за выходные, когда в США отмечался «День труда», жертвами криминальных разборок стали 65 человек, 13 из них скончались.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, август 2016 года стал «самым кровавым» месяцем в Чикаго за последние 20 лет. По уточненной информации, в августе 2016 года в городе совершено 92 криминальных убийства. Полиция уже заявила о дополнительном найме нескольких сотен бойцов для того, чтобы остановить «криминальную войну».