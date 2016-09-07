Москва, 7 сентября, 2016, 06:17 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета может быть сокращён на 1 трлн рублей при условии более эффективного использования средств, которые в настоящее время выпадают из-за неиспользованных остатков и недостатков систем управления, полагает председатель Счётной палаты России Татьяна Голикова.

bankspravka.ru Дефицит бюджета.

«Если говорить о сегодняшней ситуации, то это около триллиона рублей. Можно хоть так сложить, хоть по-другому, но мы всё время будем находиться около этой цифры», — заявила Голикова в интервью газете «Известия».

Среди главных претензий контрольного ведомства по итогам проверки исполнения бюджета 2015 года — плохое прогнозирование доходов, недостатки работы Пенсионного фонда и рост депозитов госструктур. Кроме этого, признаны низкоэффективными госпрограммы на общую сумму 1,6 трлн рублей, среди которых программа поддержки инвалидов «Доступная среда», а также программы развития Дальнего Востока и Северного Кавказа.

По мнению главы Счетной палаты, всё это создает большие возможности для внутренней оптимизации бюджетного процесса.

Напомним, в 2015 году бюджет был исполнен с доходами в 13,5 трлн рублей (на 1,9% больше прогноза), расходами 15,6 трлн (на 1,5% меньше прогноза) и дефицитом 1,96 трлн при пределе в 2,17 трлн. Утверждённый бюджет на 2016 год предполагает дефицит в 2,36 трлн рублей при среднегодовой стоимости нефти Urals — $50 за баррель.

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