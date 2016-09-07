Мексика, 7 сентября, 2016, 06:08 — ИА Регнум. Шторм «Ньютон», покидает территорию мексиканской Калифорнии, сообщает Wall Street Journal 7 сентября.

godunderstands.americanbible.org Шторм

Как сообщили синоптики, на подходе к побережью сила ветра в эпицентре урагана немного снизилась — со 140 до 120 километров в час. Силы ветра было достаточно, чтобы сорвать крыши с домов и вырвать с корнем деревья.

Также сообщается, что ураган принес с собой обильные осадки, ряд районов штата, в частности город Акапулько, оказались сильно затоплены. Некоторым районам угрожают оползни. Государственная энергетическая компания заявила об отключении электричества у 147 тысяч жителей в Лос-Кабосе и Ла-Пасе, электроснабжение еще не восстановлено.

Человеческих жертв удалось избежать — как заявляют власти, благодаря своевременному оповещению жителей и эвакуации наиболее опасных районов.

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Как сообщало вчера, ураган «Ньютон», который надвигался на мексиканскую Калифорнию, по рейтингу Национального центра по наблюдению за ураганами, имел первую категорию опасности

Читайте также: Жертвами оползней на востоке Мексики стали 38 человек

Как сообщают синоптики, «Сезон ураганов» для прибрежных районов юга Северной Америки продлится как минимум до конца месяца. Самым разрушительным в этом сезоне пока остается ураган «Эрл». В результате оползней и наводнения, вызванного ураганом, погибло 38 человек. На прошлой неделе штат Флорида «атаковал» ураган «Эрмина», жертвами которого стали три человека.