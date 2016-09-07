Новосибирск, 7 сентября, 2016, 06:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, двое из которых дети. Авария произошла вечером 6 сентября на 1074 км трассы «Иртыш» вблизи населенного пункта Кошкуль Чановского района. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по региону, столкнулись два легковых автомобиля.

ГУ МВД России по Новосибирской области В Новосибирской область ДТП унесло жизни шести шеловек, двое из них — дети

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, среди которых двое детей. Еще один ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, а также личности и возраст участников дорожно-транспортного происшествия», — все, что пока смогли сообщить в полиции.