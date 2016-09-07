Барнаул, 7 сентября, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Маленький, 1,5-годовалый малыш, найденный 3 сентября на первом этаже второго подъезда дома № 20 по ул. 40 лет Октября в Барнауле, был брошен матерью. Это выяснили правоохранительные органы, — сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю. Накануне, 6 сентября, сотрудникам этого ведомства во взаимодействии с полицейскими, удалось установить, личность женщины, совершивший такой жестокий поступок: это — 21-летняя жительница Троицкого района.

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Штаны вязанные болотного цвета, в которых был найден в Барнауле ребенок, брошенный матерью

В ходе дознания она заявила, что завела сына в подъезд и покинула пределы Барнаула по причине бедности — отсутствия средств на его содержание. Позднее выяснилось, что у женщины есть еще и 3-годовалая дочь, которая проживает отдельно от матери в Троицком районе.

Между тем, в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю уже выступили с ходатайством о передаче уголовного дела по факту оставления малолетнего мальчика в подъезде из органов полиции — в органы СУ СК РФ по АК.

ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Ребенок, найденный на первом этаже второго подъезда дома № 20 по ул. 40 лет Октября в Барнауле

Дело в том, что установить необходимо не только все обстоятельства оставления малолетнего в опасности, но и проверить действия сотрудников системы профилактики на предмет возможного недобросовестного исполнения обязанностей по профилактике совершения преступлений в отношении несовершеннолетнего.