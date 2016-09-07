Новосибирск, 7 сентября, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Новосибирский гарнизонный военный суд признал рядового Павла Троицкого виновным в «нарушении правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 349 УК РФ). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Решением вышестоящего командования Троицкий уволен из рядов Вооруженных сил, сообщили ИА REGNUM в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

misanec.ru Военный трибунал

Как уточнили введомстве, рядовой запаса Павел Троицкий проходил военную службу по контракту в войсковой части №22 316. 11 января 2016 года Троицкий, не дождавшись команды о начале чистки оружия, приступил к разборке закрепленного за ним пулемета Калашникова. Сняв оружие с предохранителя, он не убедился в отсутствии патрона в патроннике и по неосторожности нажал на спусковой крючок. В результате сослуживец Троицкого получил огнестрельное ранение, от которого скончался.