Владивосток, 7 сентября, 2016, 05:38 — ИА Регнум. Во Владивосток из Лазовского района — с ним до сих пор отсутствует наземное сообщение из-за последствий двух тайфунов — сегодня, 7 сентября, на пароме «Босфор Восточный» эвакуируют около 250 человек, лишившихся жилья. На данный момент гружённое топливом и медикаментами судно уже направилось в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джованни Фаттори. Буря

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По данным приморской администрации, паром доставит в Лазовский район два бензовоза с 46 тоннами топлива, продукты, почту, пенсии и 100 коробок с медикаментами. Обратным рейсом «Босфор Восточный» доставит во Владивосток около 250 жителей посёлка Преображение — все они лишились жилья.

Накануне, 6 сентября, в ходе оперативного совещания глава МЧС России Владимир Пучков озвучил сумму, которая уже зарезервирована на ремонт дорог и мостов в Приморье — это 1,7 миллиарда рублей. Капитальные работы начнутся весной-летом 2017 года, а пока инфраструктуру будут восстанавливать по временной схеме.

«Поработайте над вопросом снижения цен в зоне бедствия: стоимость продуктов потребления надо снижать. Бутилированная вода должна быть во всех администрациях муниципальных образований, в детских садах и школах. Возьмите это на жёсткий контроль», — поручил глава ведомства.

Ещё одно указание от Владимира Пучкова — это обеспечение транспортной доступности ко всем избирательным участкам к выборам в Госдуму РФ 18 сентября.

Предварительно известно, что сегодня ЦИК России собирает оперативную информацию из Приморья, чтобы разработать схемы доставки необходимой документации. Скорее всего, эвакуированные подтопленцы будут голосовать по месту их нынешнего пребывания.

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По последним данным, из затопленных сёл Приморья в лечебные учреждения эвакуировано свыше 150 больных, из которых восемь — дети. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю уверяют, что информация о том, что пациенты из медучреждений Чистоводного и Щербаковки не могут их покинуть, пришла несколько дней назад, но из-за погодных условий вылететь в населённые пункты удалось лишь вчера.

На текущий момент учебный год всё ещё не начался для пяти тысяч детей из подтопленных районов Приморья. По словам замдиректора регионального департамента образования Надежды Виткаловой, обучение пока начала лишь 1 тысяча школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу два тайфуна обрушились на Приморье на минувшей неделе: по сей день людей эвакуируют из подтопленных населённых пунктов, связь отсутствует в 28 пунктах, режим ЧС федерального уровня введён в 18 муниципалитетах из 34. Президент РФ Владимир Путин поручил направить в Приморье 1,2 миллиарда рублей, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — ещё 718 миллионов рублей, депутаты приморского парламента — 500 миллионов рублей в качестве первого транша. Кроме того, из соседних регионов в Приморье продолжает поступать гуманитарная помощь.