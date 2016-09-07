Новосибирск, 7 сентября, 2016, 06:11 — ИА Регнум. На оснащение избирательных участков для голосования камерами видеонаблюдения Новосибирская область потратит 18,5 млн рублей. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Владимир Городецкий. Эти средства будут выделены из резервного фонда областного бюджета. Позже их вернет федеральный центр.

kolpinonews.ru Камера

«Это будет компания «Ростелеком» по договору с Центральной избирательной комиссией. А деньги бюджетные нам после выборов будут возвращены, — цитирует «Сибкрай» Владимира Городецкого. — Видеонаблюдение дает очень важный момент — зафиксировать нарушения, хранить базу какую-то информационную».

В городе Новосибирске камерами на предстоящих выборах будет оснащен каждый избирательный участок — всего их 581. Около 120 участков предполагается оснастить специальными электронными комплексами обработки бюллетеней (КОИб): 40 участков в Заельцовском районе и восемь — в Октябрьском. В районах региона видеокамер и КОИбов на избирательных участках не будет.

По данным регионального избиркома, на подготовку и проведение выборов в Государственную думу РФ Новосибирской области федеральный центр предусмотрел 196 млн рублей.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы РФ состояться 18 сентября. Они будут проходить по смешанной избирательной системе. Всего распределятся 450 мандатов, половина — по одномандатным округам, половина — по спискам. На территории Новосибирской области образованы четыре одномандатных округа. В этот же день жители региона примут участие в дополнительных выборах в законодательное собрание по Куйбышевскому и Октябрьскому районам и голосовании за депутатов представительных органов в Оби, Бердске, Искитиме, Татарске, Куйбышеве и Барабинске.