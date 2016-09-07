Южно-Сахалинск, 7 сентября, 2016, 03:53 — ИА Регнум. Движение всех поездов на сахалинском отделении Дальневосточной железной дороги временно приостановлено с утра 7 сентября в связи с прохождением через регион циклона, сообщили в пресс-службе Сахалинского региона ДВЖД.

dv.land Локомотивы в депо

Уточняется, что качестве дополнительной меры безопасности железнодорожники намерены ещё раз совершить обход путей, чтобы проверить их на предмет подмыва, схода селей и оползней.

Движение по железной дороге планируется восстановить ориентировочно до 15:00 по местному времени (7:00 мск).

По данным Гидрометеослужбы Сахалинской области, за минувшие сутки на территории региона выпало порядка 20% месячной нормы осадков.