Москва, 7 сентября, 2016, 03:19 — ИА Регнум. Мосгордума намерена провести опрос среди москвичей об их отношении к вейпингу, после чего может быть внесена инициатива о запрете использования электронных испарителей в общественных местах. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова.

nekuru.com Электронные сигареты

По его мнению, вейпинг является такой же пропагандой курения, и «недопустимо, когда молодежь дымит в метро, автобусах или даже на детских площадках», сообщает издание.

Отметим, что вейпинг предcтавляет собой процесс вдыхания пара, производимого электронным испарителем, который заполняют специально приобретаемой для этого жидкостью. В её состав входят глицерин, ароматизатор, пропиленгликоль, дистиллированная вода и никотин. При отсутствии последнего компонента пар при вейпинге считается безвредным.

Врачи пока не пришли к однозначному мнению о вреде подобных устройств.