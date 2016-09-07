Благовещенск, 7 сентября, 2016, 03:46 — ИА Регнум. В Амурской области наблюдается снижение индекса потребительских цен на продовольственные товары: в августе показатель упал на 0,2%. Однако сказать, что подешевели все продукты, нельзя. В цене выросли яблоки, лимоны, сгущёнка, рыбное филе. Среди непродовольственных товаров больше всего к сентябрю подорожали учебники — на 17,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

picpool.ru Приамурье карта

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По данным Амурстата, печень говяжья в августе подешевела на 4,1%, рыба охлаждённая и мороженая (лососевые породы) — на 2,1%, яйца куриные — на 1,6%. В цене на 4,4% вырос горох, гречка — 2,9%, сгущёнка и филе рыбное — от 2,1% до 2,8%.

Среди плодоовощной продукции больше всего подешевел виноград — на 11%, следом идут белокочанная капуста — на 10,9%, картофель — 10,3%, морковь — 7,5%, огурцы — 7,4%. Обратная динамика наблюдается в случае с лимонами и яблоками: они подорожали на 8,7% и 3,5% соответственно.

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Отмечено удорожание медикаментов, в частности йода (8,1%), лоперамида (7,9%), газолина (6,9%), настойки пустырника (5,1%) и кетопрофена (на 4,3%).

В преддверии 1 сентября по линии непродовольственных товаров значительней всего подорожали учебники — на 17,2%, тетради школьные, альбомы для рисования, наборы фломастеров, ранцы и рюкзаки — от 2% до 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке сборы ребёнка в школу в этом году обходились родителям от 15 тысяч рублей и выше. Цена вопроса варьировалась от запросов самих детей и финансовых возможностей взрослых. Однако и продавцы, и родители в преддверии Дня знаний отмечали, что самой затратной частью является покупка школьной формы.