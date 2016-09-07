Лондон, 7 сентября, 2016, 03:14 — ИА Регнум. Суд Лондона приговорил исламского проповедника Аньема Худари и его сообщника к пяти с половиной годам лишения свободы, минимально возможному сроку заключения, сообщает Daily Mail 7 сентября.

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«Исламские активисты» были признаны виновными в нарушении статьи 12 Закона о борьбе с терроризмом 2000 года, однако суд учел смягчающие обстоятельства — Аньем Худари и Мухамад Мизанур Рахман ранее не подвергались уголовному преследованию. Кроме того, суд не счел доказанными подозрения в том, что Худари в 2013 году организовал побег из страны нескольких исламских радикалов, а также не нашел каких-либо «непосредственных жертв» пропаганды проповедника в Интернете.

Сообщается, что сторонники известного лондонского проповедника встретили криками «Аллах акбар!». Учитывая, что оба подсудимых были арестованы ещё в 2014 году, находиться в заключении они будут меньше двух с половиной лет. Также у Худари и Рахмана есть шанс на досрочное освобождение.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 49-летнему проповеднику Аньему Худари и его 33-летнему предполагаемому сообщнику Мухамаду Мизануру Рахману было выдвинуто обвинение в использовании средств массовой информации для пропаганды экстремистских идей, по которому обоим грозило до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что обвиняемые размещали в YouTube видеообращения, в которых клялись в верности и послушании «халифу» ИГИЛ (запрещена в России) Абу Бакру аль-Багдади и призывали «праведных» мусульман следовать их примеру. Кроме того, подозреваемые распространяли в соцсетях призывы к войне за «Исламское государство», террористической организации, запрещенной в Великобритании так же, как и в России.

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