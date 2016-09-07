Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2016, 03:00 — ИА Регнум. На Камчатке Роскомнадзор проведет проверку по факту появления в свободном доступе у некоторых жителей региона порноканалов в телевизорах. С просьбой о проведении инспекции в ведомство обратился уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктор Тюменцев. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

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По словам омбудсмена, жалоб к нему не поступало, но он обратил внимание на публикации в СМИ и комментарии местных жителей в социальных сетях. «Беспокойство родителей после случившегося вполне можно понять, так как подростки в любой момент могли наткнуться на фильмы для взрослых. Это прерогатива Роскомнадзора — проводить подобные проверки, поэтому мы и обратились в это ведомство», — сказал Тюменцев.

Как сообщало ИА REGNUM, у абонентов Ростелекома в свободном доступе появились каналы с фильмами для взрослых. Причем люди обнаружили это случайно. Местные жители в социальных сетях писали, что вынуждены были отключать телевизионные приставки, чтобы дети не нашли такие каналы. Сам провайдер заявил, что в программе произошел технический сбой, который удалось быстро исправить. Но люди пишут, что порно им показывали несколько дней.