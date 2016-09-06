Скопье, 7 сентября, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Шесть человек погибли 26 сентября в результате крушения легкомоторного самолёта в Македонии, передаёт «Македонское информационное агентство».

playcast.ru Цветы и свечи.

По информации МВД республики, самолёт Piper направлялся из итальянской провинции Тревизо в Приштину и должен был приземлиться в аэропорту Скопье для дозаправки. Около 17:40 по местному времени самолёт пропал с экранов радаров. Позднее его обломки были обнаружены вблизи населённого пункта Кожле.

Личности шести погибших официально не разглашаются. Между тем, по данным итальянских СМИ, на борту самолёта находились двое граждан Италии и жителей Косово.

К месту происшествия были направлены команды спасателей, которые займутся поиском бортового самописца для выяснения обстоятельств крушения.