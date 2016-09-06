Москва, 7 сентября, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии продолжает соблюдаться на территории большинства провинций. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (6 сентября 2016 г.)

В течение суток 6 сентября российской стороной было зафиксировано шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Латакия.

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов обстреляли населенные пункты Эр-Рихан, Хауш-Дуара, Дума, Арбил и Джаубар в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружённые формирования группировки «Ахрар аш-Шам» из реактивных систем залпового огня подвергли обстрелу населённый пункт Айн-эль-Ашра», — говорится в документе.

Окончательному установлению режима прекращения огня продолжают препятствовать террористические группировки «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России).

«В течение суток в городе Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства, миномётов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, боевых машин и танков обстреляли кварталы «1070» и Хай-эль-Ансари, торговый центр «Кастелло», район училищ ВВС и вооружения», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в провинции Дамаск обстрелам террористов из миномётов подверглись населённый пункт Хауш-эль-Фара, текстильный завод в населенном пункте Джаубар, больница Ибн-эль-Валид и школа медицинской службы в населенном пункте Хараста. В провинции Хама были обстреляны населённые пункты Мардес, Махарда и Каукаб.

В течение суток были подписаны соглашения о примирении с представителями ещё шести населённых пунктов в провинциях Латакия и Хомс. Общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 569.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. О своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня на сегодняшний день заявили 69 вооружённых группировок.

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — информируют также в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.