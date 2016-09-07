Осло, 7 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Впервые с середины 1990-х годов уровень государственных расходов Норвегии оказался выше уровня доходов государства. Согласно данным статистической службы королевства, обнародованным накануне, 6 сентября, во втором квартале этого года в казну поступило на 2,3% меньше средств, нежели за аналогичный период 2015-го. Расходы же возросли на 8%.

Lemsipmatt Норвежцы

С апреля по июнь государство заработало 328 млрд крон ($39,8 млрд), тогда как потратить пришлось 333 млрд ($ 40,4 млрд).

Такой результат власти страны — экспортера нефти связывают с кризисом цен на энергоносители. Сокращение доходов от нефтяных налогов и снижение доходности государственного портфеля в нефтедобывающей отрасли (SDFI) повлияли на объем выручки. Тенденция на снижение поступлений, зафиксированная во втором квартале, сохраняется, отмечают в статистической службе.

Всего за три месяца государственные доходы в виде налогов от добычи и экспорта нефти уменьшились вдвое — с 46 млрд крон ($5,6 млрд) за аналогичный период в прошлом году до 23 млрд в этом. В целом же налоговые поступления в казну во втором квартале сократились на 8,3%, говорится в отчете статистической службы Норвегии.

Напомним, для выполнения социальных обязательств и «амортизации удара» от падения цен на нефть правительство Эрны Сульберг приняло решение сверстать бюджет с учетом средств государственного пенсионного фонда. «Копилка» в течение нескольких десятилетий аккумулирует доходы от продажи углеводородов, ее средства в этом году впервые используются для исполнения текущих бюджетных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, первый трансфер в размере 6,7 млрд норвежских крон ($ 781 млн) был произведен в январе этого года. В марте власти страны заимствовали из средств фонда еще 7,4 млрд крон ($898 млн). По данным Центробанка Норвегии, в целом за год для покрытия текущих расходов может понадобиться до 80 млрд крон ($9,7 млрд).