Париж, 7 сентября, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций считает подтверждение запрета буркини в поселении Сиско на Корсике «идиотской реакцией», сообщает PBS 7 сентября.

fr.news.yahoo.com4 Женщина в буркини

По информации журналистов, именно таким выражением (дословно — «stupid reaction») представители Верховной комиссии ООН по правам человека охарактеризовали решение суда корсиканского города Бастия, подтвердившего право властей поселения Сиско на запрет буркини, «гибрида» бикини и мусульманской бурки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце августа ООН поддержала правозащитные и мусульманские организации Франции и призвала окончательно отменить запрет на буркини во всех муниципалитетах Франции. До этого, 26 августа, Высший арбитражный суд Франции отменил запрет на ношение буркини в городке Вильнев-Лубе, создав прецедент — ношение специального купальника фактически признано неотъемлемым правом мусульманок страны.

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Известно, что муниципалитеты Французской Ривьеры «не спешат» разрешать буркини вслед за городом Вильнев-Лубе, в котором запрет был отменен Высшим судом. Не изменили свою позицию и политики, являющиеся радикальными противниками мусульманского купальника, — премьер-министр Франции Мануэль Вальс, бывший президент Николя Саркози, лидер «Национального Фронта» Марин Ле Пен.

Тем не менее город Сиско на Корсике стал первым населенным пунктом, запрет на буркини в котором вчера, 6 сентября, был подтвержден местным судом — вопреки позиции ООН и Высшего арбитражного суда Франции.