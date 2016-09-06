Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 сентября, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не примет участия в церемонии открытия Параолимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, которая состоится 7 сентября, передаёт портал Insidethegames.biz.

vk.me Российские паралимпийцы

Как сообщается, это связано с тем, что Томас Бах должен присутствовать на траурной церемонии в Берлине, посвящённой бывшему президенту ФРГ Вальтеру Шеелю, который скончался 24 августа в возрасте 97 лет.

Вместо главы МОК церемонию открытия Параолимпиады-2016 посетит официальный представитель комитета из Южной Африки Сэм Рамсами. Президент Международного олимпийского комитета пропустит открытие Параолимпийских игр впервые с 1984 года.

Отмечается, что отсутствие Томаса Баха может быть истолковано как признак напряжённости между МОК и Международным параолимпийским комитетом (IPC) из-за противоречий по вопросу об участии России в Играх-2016.

Напомним, что после доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, в котором был заявлено якобы о наличии в России «управляемой государством системы допинга», МОК принял решение допустить к участию в Олимпиаде российских спортсменов, не уличённых в допинге. В свою очередь IPC отстранил всех параолимпийцев из России от соревнований, отказав спортсменам-инвалидам из России даже в возможности участвовать в Играх в индивидуальном порядке.