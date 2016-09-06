Иранское судно вынудило корабль США сменить курс, пойдя на сближение
Вашингтон, 7 сентября, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Американский военный корабль был вынужден сменить курс при сближении с судном ВМС Ирана в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.
По информации агентства, инцидент произошёл ещё 4 сентября. Сообщается, что иранское судно приблизилось к американскому на расстояние менее 100 метров. Экипаж корабля США трижды попытался выйти на радиосвязь, однако ответа получено не было.
Действия иранской стороны в Пентагоне назвали «непрофессиональными и небезопасными». Других подробностей произошедшего источник не привёл.
Напомним, в конце августа телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил о росте инцидентов между кораблями США и Ирана в Персидском заливе 2016 году.
Как заявили в военном ведомстве США, за 2015 год было зафиксировано около 30 подобных эпизодов. За первое полугодие текущего года имело место 26 инцидентов, а по последним данным — уже более 30.
Читайте подробнее: Пентагон заявил о росте инцидентов между кораблями США и Ирана в 2016 году