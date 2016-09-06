Вашингтон, 7 сентября, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Американский военный корабль был вынужден сменить курс при сближении с судном ВМС Ирана в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

U.S. Naval Forces Europe-Africa Матрос за штурвалом ракетного эсминца ВМС США «Портер»

По информации агентства, инцидент произошёл ещё 4 сентября. Сообщается, что иранское судно приблизилось к американскому на расстояние менее 100 метров. Экипаж корабля США трижды попытался выйти на радиосвязь, однако ответа получено не было.

Действия иранской стороны в Пентагоне назвали «непрофессиональными и небезопасными». Других подробностей произошедшего источник не привёл.

Напомним, в конце августа телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил о росте инцидентов между кораблями США и Ирана в Персидском заливе 2016 году.

Как заявили в военном ведомстве США, за 2015 год было зафиксировано около 30 подобных эпизодов. За первое полугодие текущего года имело место 26 инцидентов, а по последним данным — уже более 30.

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