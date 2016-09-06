Алеппо, Сирия, 7 сентября, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Наблюдатели из Сирийской организации по правам человека, базирующиеся в Лондоне, сообщают о возможном применении химического оружия в Алеппо — по информации, поступившей из осажденного города, во вторник жертвами атаки боевыми отравляющими веществами стали около 80 человек. Об этом 6 сентября сообщает CNN.

yeniakit.com.tr Алеппо

На видеозаписи из Алеппо, которая оказалась в распоряжении журналистов, зафиксированы жертвы химической атаки в госпитале Базель Аслан. О большинстве пострадавших сообщается, что это мирные жители. Врачи на видеозаписи заявляют, что химическую атаку «совершили военные самолеты».

Читайте также: ООН обвиняет в применении химического оружия обе стороны конфликта в Сирии

В сирийской гражданской войне участвует множество местных и интернациональных вооруженных группировок, армии сопредельных государств и вооруженные силы стран совсем отдаленных, таких как Россия и США. Однако «возможность» применения химического оружия, по данным наблюдателей ООН, есть только у двух сторон конфликта — правительственной армии президента Сирии Башара Асада и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Кого из этих двух акторов «мировое сообщество» сочтет ответственным за данный случай химической атаки, пока не известно.

Читайте также:

Боевики ИГ применили химическое оружие против сирийской армии

ИГ применило снаряды с ипритом при атаке на авиабазу ВВС Сирии

«Джейш аль-Ислам» признала применение запрещённого оружия против курдов

ОЗХО подтвердила применение ИГИЛом химического оружия

ЦРУ подтвердило применение иприта и хлора боевиками ИГИЛ