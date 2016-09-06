Одесса, Украина, 7 сентября, 2016, 01:31 — ИА Регнум. Группа лиц устроила перестрелку в одной из гостиниц Одессы. Об этом сообщается на странице пресс-службы полиции Одесской области в соцсети Facebook.

prima-tv.ru Перестрелка

«Сотрудниками полиции Одессы задержана группа лиц, которые устроили перестрелку в гостинице Villa le Premier, по адресу переулок Ванный, 3», — говорится в сообщении.

Как установлено, конфликт произошёл между двумя владельцами гостиницы, которые для выяснения отношений наняли охранные агентства «АС» и «Олимп Юг».

Сообщается, что пострадавших в результате вооружённого конфликта нет. Полицией задержаны 22 человека, все они доставлены в Шевченковский ОП «для выяснения обстоятельств».