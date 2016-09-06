Москва, 7 сентября, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз ТМА-20М» с космонавтами на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили в Центре управления полётами.

roscosmos.ru Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и Джеффри Уилльямс

На борту пилотируемого корабля находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Скрипочка, а также американский астронавт Джеффри Уильямс, которые провели на орбите 172 дня.

«Приземление спускаемого аппарата корабля «Союз ТМА-20М» ожидается в 4:15 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане», — сообщили в пресс-службе ЦУП.

До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции, отправка которой запланирована на 23 сентября, работу на орбите продолжит экипаж в составе Анатолия Иванишина (Россия), Такуя Ониши (Япония) и Кэтлин Рубинс (США).

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