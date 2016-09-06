Бухарест, 7 сентября, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта помещен под судебный контроль на срок 60 суток. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, решение принято

Partidul Social Democrat Виктор Понта

Национальным антикоорупционым управлением Румынии (DNA) в рамках расследования нового дела о коррупции и отмывании денег.

По данным прокуроров, в ходе предвыборной кампании 2012 года Понта получил на 220 тыс. евро от некоего бизнесмена в обмен на включение его в избирательный списко своей Социал-демократической партии.

Помещение под судебный контроль означает, что Понте необходимо являться по вызову в DNA или суд, оповещать правоохранительные органы в случае смены места жительства, ему запрещено покидать страну, вступать в связь с лицами и посещать места, определенные инстанциями, ведущими расследование, а также делать заявления по обстоятельствам расследования.