Вашингтон, 7 сентября, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Госдепартамент США выразил протест решению Минюста России включить «Аналитический центр Юрия Левады» в список иностранных агентов, сообщает Associated Press 7 сентября.

Караваджо. Медуза (фрагмент). 1597

Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер во вторник выступил с заявлением, в котором подверг критике решение российского ведомства о признании «Левада-центра» иностранным агентом на основании финансовых документов организации. По его словам, данная практика порочна:

«[Запреты и ограничения в России] направлены на неправительственные и бизнес-ассоциации, работающие в сфере защиты окружающей среды, борьбы с распространением ВИЧ-инфекции, а также содействия демократии и свободы слова», — заявил Тонер.

Представитель Госдепа считает, что исследование общественного мнения — «важный инструмент в любой стране, которая стремится жить по демократическим стандартам открытости, отчетности в управлении, а также свободы научных исследований». И эти принципы Россия не соблюдает.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, внеплановая проверка «Левада-центра» Министерством юстиции России была проведена в срок с 12 по 31 августа. В понедельник, 5 сентября, Минюст огласил полный список иностранных организаций, получение денег от которых было документально подтверждено. Оказалось, что большинство денежных средств центр получал из США, в том числе от Висконсинского университета в Мэдисоне, работающего под контролем Пентагона.

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По результатам проверки Минюста, «Аналитический центр Юрия Левады», известный как один из крупнейших в стране центров исследования общественного мнения, был включен в список иностранных агентов, для которых установлен особый режим осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

Российский закон «об иностранных агентах» является «калькой» соответствующего закона США, применение которого в штатах не вызывает протеста ни у России, ни у международного сообщества.