Москва, 7 сентября, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Объём государственного долга регионов России по состоянию на 1 августа 2016 года составил 2,3 трлн рублей. Об этом сообщила председатель Счётной палаты Татьяна Голикова, выступая 6 сентября на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Как отметила глава Счётной палаты, указанный размер госдолга «меньше чем на начало года всего на 500 млн рублей». При этом она обратила внимание, что в структуре задолженности регионов доля коммерческих кредитов уменьшилась на 9,2%, а доля бюджетных кредитов увеличилась на 11,1% (до 46%).

«Очевидно, что сложившаяся ситуация с объёмом и структурой госдолга регионов — это следствие не только общей экономической ситуации, но и не всегда продуманной бюджетной политики регионов, а также решений, которые принимались и принимаются на федеральном уровне», — подчеркнула Голикова.

Она также обратила внимание на недостаточное качество планирования расходов со стороны регионов. Так, по данным главы контрольного органа, расходы на 2015 год регионы изначально запланировали в общем объеме 9,2 трлн рублей, далее показатель был скорректирован до 10,2 трлн рублей, а фактическое исполнение составило 9,5 трлн рублей.

«Анализируя изменения в расходах, мы со всей очевидностью констатируем, что это плохо управляемый процесс. К сожалению, на сегодняшний день — такие существенные колебания при планировании: от увеличения на 1 трлн рублей до исполнения с уменьшением на 756 млрд рублей — свидетельствуют об отсутствии в большинстве субъектов цивилизованной системы и методологии планирования расходов», — отметила Голикова.

Глава Счётной палаты также высказала мнение, что действующая методика, по которой определяются дотации на выравнивание бюджетов регионов России, существенно устарела. По её словам, инвентаризация и расчёт расходных полномочий регионов, осуществляемые в настоящее время правительством России, могли бы стать основанием для пересмотра данной методологии и стать основной выстраивания новой системы межбюджетных отношений.

«На сегодняшний день значительное количество регионов никоим образом не выстраивают свою долговую политику, они не имеют программ, они не имеют никаких долгосрочных или, Бог с ними, с долгосрочными, — среднесрочных видений того, как должен заимствовать регион», — заявила Голикова.

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