Кишинёв, 7 сентября, 2016, 00:49 — ИА Регнум. Народное собрание Гагаузии назначило даты очередных парламентских выборов в автономии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, первый тур голосования за депутатов Народного собрания состоится 20 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

В ходе заседания звучали предложения совместить выборы в Народное собрание с президентскими выборами в Молдове (30 октября), однако против такого сценария выступили как руководство автономии, так и представители официального Кишинева, поскольку это «запутает избирателей».

«Убедительно прошу вас, что в новый год мы должны войти с новым составом Народного собрания и утвержденным бюджетом. Это просьба Исполкома», — сказала башкан (глава) автономии Ирина Влах.

Депутаты также исключили из Кодекса о выборах автономии положение о том, что кандидаты в депутаты должны обладать высшим образованием. Всего в Народном собрании Гагаузии — 35 депутатов, избираемые на четырехлетний срок.

Кроме того в связи с предвыборной кампанией Исполкомом (правительством) автономии принято решение перенести запланированный на осень очередной «Конгресс гагаузов мира» на будущий год.