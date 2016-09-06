Кишинёв, 7 сентября, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ) приняла решение бойкотировать намеченные на 30 октября президентские выборы в республике. Как передает корреспондент ИА REGNUM, лидер партии Владимир Воронин заявил, что коммунисты считают выборы антиконституционными, а избранный на них президент будет нелегитимным.

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Воронин добавил, что представители ПКРМ развернут кампанию с призывом к избирателям не участвовать в выборах. «Положение дел в Молдове могут изменить только досрочные парламентские выборы», — подчеркивается в документе», — считают в Компартии.

В целом до настоящего времени о своем намерении участвовать в президентских выборах в ЦИК Молдавии сообщили 14 кандидатов. Фаворитами гонки считаются экс-министр просвещения Майя Санду и лидер социалистов Игорь Додон.

Правящая Демпартия выдвинула в президенты своего лидера Мариана Лупу и в рекордные сроки — за два дня — собрала почти 30 тысяч подписей в его поддержку. Оппозиция обвинила демократов в использовании административного ресурса и намерении сфальсифицировать выборы.

Напомним, прямые президентские выборы пройдут в Молдавии впервые за последние 20 лет. Это стало возможным после того, как весной 2016 года Конституционный суд отменил результаты конституционной реформы 2000 года, когда Молдавия стала парламентской республикой, и президент стал избираться депутатами парламента.