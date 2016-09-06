Мадрид, 6 сентября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр неожиданно снял свою кандидатуру с выборов президента УЕФА. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает AFP.

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«После основательных размышлений я решил снять свою кандидатуру», — сказал Вильяр. Он пояснил, что многие представители испанского футбола просили его продолжить работу в качестве президента RFEF и подать свою кандидатуру на следующие выборы национальной футбольной федерации.

Таким образом осталось только два кандидата на пост УЕФА — Александер Чеферин, Михаэль ван Прааг

Ранее президент Российского футбольного союза и по совместительству министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что Россия на выборах президент УЕФА поддержит главу Футбольной ассоциации Словении Александера Чеферина.