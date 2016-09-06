Москва, 6 сентября, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Среднесуточные показатели добычи нефти и конденсата в России в сентябре текущего года превысила 11 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

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Таких показателей среднесуточной нефтедобычи не отмечалось в России с 1991 года. В августе 2016 года среднесуточная добыча нефти составляла 10,71 млн баррелей в сутки.

Напомним, в конце сентября в Алжире запланирован международный энергетический форум, в рамках которого ОПЕК планирует устроить неофициальную встречу. По данным СМИ, на ней возобновятся переговоры о заморозке уровня добычи нефти между нефтедобывающими государствами. Весной переговоры по этому поводу в Дохе не увенчались успехом по разным причинам, в том числе из-за разногласий внутри ОПЕК.

Отметим, что 5 сентября Россия и Саудовская Аравия заявили о договоренности о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в области нефтедобычи. Заявление об этом подписали министры энергетики двух стран Александр Новак и Халид Аль-Фалих.