Калуга, 6 сентября, 2016, 23:44 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Мама и дочка

Положительная динамика рождаемости наблюдается в регионе за последние 10 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Так, в прошлом году в области родилось 12 тысяч 774 ребенка. Между тем, это как правило уже вторые и третьи дети в семьях калужан, что повлекло повышение материнского возраста.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, для положительного прогноза по демографической ситуации от властей региона требуется решение задач, влияющих на рост рождаемости. В числе которых строительство жилья для молодых семей, пропаганда здорового образа жизни и популяризация многодетной семьи. «Если мы на эти факторы повлияем, то женщины будут иметь возможность рожать первенцев не в 28 лет, а в более молодом возрасте, и при этом проявлять себя в разных сферах, делать карьеру», считает калужский губернатор,