Лондон, 7 сентября, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Дэниел Крейг устал от образа Джеймса Бонда и хочет пару лет отдохнуть. А зрители ждут новых серий. Что делать? Продюсеры сбились с ног, ища замену Крейгу, но, кажется, это как раз тот случай, когда фраза «незаменимых не бывает» — не работает.

Цитата из к/ф «Спектр». реж Сэм Мендес. 2015. Великобритания, США Дэниел Крейг устал от образа

«Я бы предпочел перерезать себе вены, прежде чем снова стать Джеймсом Бондом!» — так категорично высказался Дэниел Крейг в интервью журналу Time Out, когда его спросили о будущем участии в саге, в то время пока он принимал участие в рекламной кампании последнего фильма бондианы «Спектр» режиссера Сэма Мендеса.

В течение 10 лет было снято 4 полнометражных фильма об агенте 007: «Казино Рояль» (2006), «Квант Милосердия» (2008), «Скайфолл» (2012) и «Спектр» (2015). Заявление Крейга практически исключает возможность того, что он когда-либо снова наденет костюм английского шпиона, тем более когда не прекращаются слухи о том, что идут активные поиски актера, который станет следующим Джеймсом Бондом. Если верить порталу Radar, кинокомпания Sony Pictures не хочет позволять уйти 48-летнему актеру и предложила ему очень выгодный контракт. За два фильма актер получит 150 млн долларов, если согласится сниматься. Эта цифра превышает все мыслимые пределы. Например, 64,5 млн долларов, которые получил Дуэйн Джонсон (Скала) — самый высокооплачиваемый актер 2015 года по рейтингу журнала Forbs — за несколько фильмов.

Дэниел Крейг — это самый дорогой Джеймс Бонд. За всю историю саги он заработал больше всех (60 млн долларов за то, что сыграл шпиона в «Спектре»), продюсеры были очень щедры из-за того, что не хотели с ним расставаться, поэтому такие суммы не кажутся безрассудными. Щедрость объясняется тем, что, вложив в производство четырех фильмов с Крейгом 837 млн долларов, продюсеры получили сборы от их проката — 2 млрд 88 миллионов долларов.

«Дэниел — это наше секретное оружие. Он внес много свежего в бондиану, превратив Бонда в икону современного стиля. Он его очеловечил и сделал более близким и понятным зрителю, — заявила продюсер Барбара Брокколи. — Я думаю, что он шутил, когда сказал, что хочет уйти. Я не позволю ему это сделать. Крейг — тигр, которого мы поймали за хвост. Я не принимаю того, что это его последний фильм. Я думаю, что он никуда не уйдет».

Со своей стороны Radar отмечает, что «студия потеряла надежду получить согласие Крейга, и они уже ищут молодого преемника на долгосрочную перспективу. Всем известно, как его обожает руководство, и мысль потерять его в столь важный для франшизы момент не является приемлемым вариантом для продюсеров».

«Дэниел является ключевой фигурой для коммерческого успеха кинокомпании Sony и руководителей франшизы, и они готовы заплатить ему кучу денег. Из всех кандидатов, которые могут занять его место, чаще всего звучало имя Тома Хиддлестона. Ему 35 лет, и он известен нам по фильмам «Тор» и «Мстители», —продолжает Radar. — Кто-то даже предлагал Дамиана Льюиса, после этого шутили, что это может быть первый в истории саги рыжеволосый агент 007. Хорошо, что оставили идею взять Идриса Эльбу. Потому что это была бы уже не бондиана, а «Хижина дяди Тома». Не знаю, как вы, но я, если Дэниел Крейг все-таки откажется сниматься в следующих фильмах об агенте 007, больше не пойду в кинотеатр на фильм с другим актером. Джеймс Бонд умрет для меня навсегда».

Использованы материалы испанской газеты El Pais.