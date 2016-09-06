Москва, 6 сентября, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Российские космонавты и астронавт NASA после завершения работы 48-й орбитальной экспедиции на МКС готовятся к возвращению на Землю, сообщает пресс-служба Центра управления полетами.

roscosmos.ru Коллективное фото двух экипажей МКС. На фото: Алексей Овчинин, Олег Скрипочка , Джеффри Уилльямс, Анатолий Иванишин, Такую Ониши , Кэтлин Рубинс

Члены международного экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М», российские космонавты Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и астронавт NASA Джеффри Уилльямс готовятся к возвращению на Землю. Расстыковка корабля с орбитальной станцией запланирована на 7 сентября 2016 года в 00:51 мск. Спускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-20М» должен приземлиться в 4:15 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

На МКС в ожидании следующей экспедиции продолжит работать экипаж в составе российского космонавта Анатолия Иванишина, японца Такуя Ониши и американки Кэтлин Рубинс.