Ижевск, 6 сентября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. В Ижевске, по состоянию на 1 сентября текущего года, в режиме неполной занятости работают 1 088 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центра занятости столицы Удмуртии.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

С начала года 173 предприятия сообщили о высвобождении работников. Общее число граждан, подлежащих сокращению, составило 2 552 человека.

О массовом увольнении сотрудников заявили 7 предприятий, предполагаемое число высвобожденных составит около 900 человек. На начало сентября процесс увольнения завершен в полном объеме на 5 предприятиях.

Однако в течение месяца сократилось число официально зарегистрированных безработных, их число снизилось с 2 926 человек в августе до 2 754 человек в сентябре. На регистрационном учете в связи с поиском работы состоят 3 512 граждан, в августе — 4 203 жителя Ижевска.

Уровень регистрируемой безработицы в Ижевске составил 0,75% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, в августе этот показатель составлял 0,79%.

Ведомство постоянно проводит работу для выявления неформальной занятости. При обращении граждан в Центр занятости по любым вопросам им предлагают анонимное анкетирование. С начала года такую анкету заполнили 2 100 человек, выявлено 1 222 случая, когда с работниками не были заключены трудовые договора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, число безработных в России продолжает стабильно снижаться. Уменьшение количества безработных граждан отмечается около четырех месяцев (с 12 мая).

По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека. К 31 августа численность безработных сократилась до 913 837 человек.